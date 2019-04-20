Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные измененияИнтерфакс 09:43

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Светлана Большакова
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова. Суббота, 20 апреля.
— Светлана Большакова, бельгийский легкоатлетРБК 08:10

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«Слышит и реагирует»: жена Быкова заявила, что в здоровье писателя появились положительные изменения

Уфа1.ру10:59

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметилась положительная динамика

Эхо Москвы10:30

Жена Быкова заявила, что в состоянии писателя наблюдается положительная динамика

ТАСС09:38

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Интерфакс09:43

Положительная динамика: Появились свежие новости о состоянии Дмитрия Быкова

МедиаКорСеть08:59

Основатель лектория «Прямая речь» рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

РИА Новости07:35

В состоянии здоровья Дмитрия Быкова наблюдаются положительные изменения — Муратов

Новая газета06:30
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Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Обновлено в 15:13
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Обновлено в 18:06
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Футбол

«Ювентус» стал чемпионом Италии

Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
Обновлено в 14:35
Политика

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Единоборства

Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Наука

Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости

Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

Обновлено в 13:16
Авто

Представлен концепт пикапа Jeep Gladiator мощностью 700 л.с

Ежегодное Пасхальное джип-сафари проводится в Моабе (США), и из шести концептов, которые американский бренд Jeep объявил ранее, есть один автомобиль, который заслуживает отдельного внимание Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter.
Обновлено в 12:44
Политика

США пришли на Украину надолго, заявил Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Сергей Семак рассказал, что думает о матче с «Краснодаром»

Семака спросили о спаде игры Краснодара, но он ответил, что любая команда, проходя через турнир, играет то лучше, то хуже — побеждает та, которой удается сократить время спада до минимума.
Обновлено в 10:00
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Елену Захарову поздравляют с новой беременностью

Обновлено в 16:00
Наука

В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Политика

Началось голосование во втором туре выборов президента Украины

Голосование на выборах президента Украины началось на избирательном участке в Австралии, сообщают СМИ.
Обновлено в 17:30
Политика

Мексика обвинила США в вымогательствах у мигрантов

Мексика обвинила США в вымогательствах у мигрантов, пытающихся попасть в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:48
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Число задержанных в Британии экоактивистов превысило 750

Обновлено в 17:28
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Авто

Пять моделей авто, которые продают в первый год владения

Обновлено в 03:34
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1

Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА.
Обновлено в 13:55
Экономика

Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Интернет

Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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