На должность заместителей председателя правительства Омской области с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев. Заместителем председателя правительства Омской области по внутренней политике назначен Михаил Каракоз.

Политика Политика Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.

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Армия и оружие Армия и оружие Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

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Политика Политика В Киево-Печерской лавре началось экстренное заседание синода УПЦ МП В резиденции митрополита Павла, расположенной на территории Киево-Печерской лавры, началось экстренное заседание синода канонической Украинской православной церкви, заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП, сказано 17 декабря на официальном сайте церкви.

Политика Политика Саудовская Аравия обвинила США в вопиющем вмешательстве Саудовская Аравия потребовала от США прекратить вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства и перестать подрывать позиции государства в мире и в регионе.

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