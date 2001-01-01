Футбол

В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в СевильюЕвро-футбол.ру вчера в 15:39

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку. По версии AS, хорват оказался там на следующий день после того, как вместе с "Барселоной" был разгромлен в полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпулем" (0:4).
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СМИ: Поведение Ракитича разозлило правление «Барселоны»

Sportbox.RU10:07

СМИ: Поведение Ракитича разозлило правление «Барселоны»

Матч ТВ10:07

Ракитича сфотографировали улыбающимся на ярмарке в Севилье после поражения от «Ливерпуля». «Барса» недовольна

Sports.ru08:44

Боссы и фанаты «Барселоны» недовольны Ракитичем – он улыбался после проигрыша «Ливерпулю»

Спорт день за днем10:50

Руководство «Барселоны» возмутило фото улыбающегося Ракитича после вылета из ЛЧ

Бомбардир.ру09:59

Фанаты «Барселоны» недовольны фотографией веселого Ракитича после вылета из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс09:00

В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью

Евро-футбол.рувчера в 15:39
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Политика

В Латвии дети неграждан смогут получить статус гражданина

Документ предполагает устанавливать статус гражданина детям неграждан, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.
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Происшествия

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
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Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
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Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество

Гроза и ветер в Москве. Синоптики объявили «желтый» уровень опасности

В столичном регионе складываются потенциально опасные погодные условия. Поэтому синоптики объявили "желтый" уровень угрозы.
Обновлено в 07:04
Финансы

ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля

Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» и полиции в Киеве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео стычки участников акции "Бессмертный полк" с полицией в Киеве.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

WSJ рассказал о секретной ракете США

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

Бекхэм лишился водительских прав за разговоры по телефону

Обновлено в 10:11
Общество

Более 1,5 тысячи фейерверков запустят в Петербурге в честь Дня Победы

Огни более 1,5 тысячи фейерверков озарят небо Петербурга в честь 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В аргентинских депутата и чиновника стреляли неизвестные, один убит

Аргентинский депутат Эктор Оливарес ранен выстрелами недалеко от здания Конгресса в Буэнос-Айресе.
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Гаджеты

Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Политика

Лагард обсудила с Зеленским поддержку Украины со стороны МВФ

Обновлено в 10:36
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Общество

Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной

Обновлено в 10:13
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Под Иркутском 40-летний водитель автомобиля Toyota сбил группу пешеходов, перепутав педали газа и тормоза.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Общество

Власти Грузии почтили память героев Великой Отечественной войны

Обновлено в 09:57
Политика

Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
Обновлено в 06:02
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Хоккей

Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею

Ранее сообщалось, что Киселевич не принял участие в командном фотографировании сборной России перед стартом чемпионата мира, который пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
Обновлено в 07:59
Политика

В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»

Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.
Обновлено в 06:06
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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