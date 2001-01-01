В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в СевильюЕвро-футбол.ру вчера в 15:39

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку. По версии AS, хорват оказался там на следующий день после того, как вместе с "Барселоной" был разгромлен в полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпулем" (0:4).

В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью

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