Футбол
В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в СевильюЕвро-футбол.ру вчера в 15:39
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку. По версии AS, хорват оказался там на следующий день после того, как вместе с "Барселоной" был разгромлен в полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпулем" (0:4).
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Боссы и фанаты «Барселоны» недовольны Ракитичем – он улыбался после проигрыша «Ливерпулю»
Спорт день за днем10:50
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