Футбол

В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в СевильюЕвро-футбол.ру вчера в 15:39

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку. По версии AS, хорват оказался там на следующий день после того, как вместе с "Барселоной" был разгромлен в полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпулем" (0:4).
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«Барселона» недовольна Ракитичем из-за фото, где он улыбается после поражения от «Ливерпуля»

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Боссы и фанаты «Барселоны» недовольны Ракитичем – он улыбался после проигрыша «Ливерпулю»

Спорт день за днем10:50

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Ракитича сфотографировали улыбающимся на ярмарке в Севилье после поражения от «Ливерпуля». «Барса» недовольна

Sports.ru08:44
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Транспорт

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В сети вышел первый трейлер «Оно 2»

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Обновлено в 13:04
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«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗ

«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем.
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Политика

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
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Политика

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В акциях по случаю Дня Победы над нацизмом на Украине приняли участие около 700 тыс. человек.
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Армия и оружие

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США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
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Суарес перенесет операцию на колене

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сегодня перенесет операцию на мениске правого колена, сообщает пресс-служба клуба.
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Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

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В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
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ЕЭС пригрозил Сербии судом из-за строительства «Турецкого потока»

Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) может подать в суд на Сербию из-за невыполнения ею условий по строительству участка газопровода «Турецкий поток».
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Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

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В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Трамп хочет поладить с Россией, так как он умный

Предполагается, что Штаты должны защитить федеративную республику от России. Однако Трамп не хочет называть российскую сторону врагом.
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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