Футбол
В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в СевильюЕвро-футбол.ру вчера в 15:39
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку. По версии AS, хорват оказался там на следующий день после того, как вместе с "Барселоной" был разгромлен в полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпулем" (0:4).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Боссы и фанаты «Барселоны» недовольны Ракитичем – он улыбался после проигрыша «Ливерпулю»
Спорт день за днем10:50
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия
Умер Сергей Доренко, сообщили СМИ
Обновлено в 13:25
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено в 01:57
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия
ДТП с участием около 10 машин произошло в Подмосковье
Обновлено в 12:57
Транспорт
На желтой ветке московского метро произошел сбой
В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.
Обновлено в 13:25
Кино
Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов
Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Происшествия
На Москву обрушился град
Непогода продлится до 9 вечера. В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.
Обновлено в 10:27
Кино
В сети вышел первый трейлер «Оно 2»
В сети появился первый трейлер сиквела фильма ужасов "ОНО". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале Warner Bros.
Обновлено в 13:04
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗ
«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
В акциях ко Дню Победы на Украине приняли участие 700 тыс. человек
В акциях по случаю Дня Победы над нацизмом на Украине приняли участие около 700 тыс. человек.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах
Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
Обновлено в 06:32
Футбол
Суарес перенесет операцию на колене
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сегодня перенесет операцию на мениске правого колена, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:28
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика
ЕЭС пригрозил Сербии судом из-за строительства «Турецкого потока»
Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) может подать в суд на Сербию из-за невыполнения ею условий по строительству участка газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 10:15
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Политика
Трамп хочет поладить с Россией, так как он умный
Предполагается, что Штаты должны защитить федеративную республику от России. Однако Трамп не хочет называть российскую сторону врагом.
Обновлено в 13:38
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым
Обновлено в 07:14
Здоровье
Перечислены 8 знаков, сигнализирующих о непригодности питьевой воды
Зарубежные эксперты перечислили 8 знаков, которые сигнализируют о том, что питьевая вода является непригодной для употребления.
Обновлено 07 мая в 12:48