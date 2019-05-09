Футбол

В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в СевильюЕвро-футбол.ру вчера в 15:39

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку. По версии AS, хорват оказался там на следующий день после того, как вместе с "Барселоной" был разгромлен в полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпулем" (0:4).
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«Барселона» недовольна Ракитичем из-за фото, где он улыбается после поражения от «Ливерпуля»

Sport24.ru11:17

Фанаты «Барселоны» недовольны фотографией веселого Ракитича после вылета из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс09:00

СМИ: Поведение Ракитича разозлило правление «Барселоны»

Матч ТВ10:07

«Барселона» недовольна Ракитичем, который в среду посетил ярмарку в Севилье

Чемпионат11:06

Боссы и фанаты «Барселоны» недовольны Ракитичем – он улыбался после проигрыша «Ливерпулю»

Спорт день за днем10:50

Руководство «Барселоны» возмутило фото улыбающегося Ракитича после вылета из ЛЧ

Бомбардир.ру09:59

Ракитича сфотографировали улыбающимся на ярмарке в Севилье после поражения от «Ливерпуля». «Барса» недовольна

Sports.ru08:44
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Политика

В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция

Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Происшествия

При падении деревьев в Москве пострадали десять человек

В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Экономика

Правительство опубликовало план по двукратному снижению бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал единый план по достижению национальных целей развития к 2024 году, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено вчера в 14:22
Общество

Ливень с градом обрушился на Екатеринбург в День Победы

9 мая на Екатеринбург обрушился ливень с градом, заставив празднующих горожан искать укрытие, пишет Ура.ру.
Обновлено в 12:05
Общество

В акции «Бессмертный полк» в РФ приняли участие 10 млн человек

Всероссийская акция «Бессмертный полк» собрала 10 млн участников на территории России, сообщила журналистам 9 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:11
Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10

В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Политика

Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»

Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Путин присоединился к колонне «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин присоединился к «Бессмертному полку».
Обновлено в 08:30
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Обновлено в 09:15
Авто

Кроссоверный концепт Buick Coupe-Crossover совсем скоро пойдет в серию

Новый кроссовер был представлен во время специального мероприятия в штате Мичиган (США).
Обновлено вчера в 04:59
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Экономика

Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%

Обновлено вчера в 10:32
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие

WSJ рассказал о секретной ракете США

Ракета может наносить удары без взрыва, что позволяет снизить число жертв среди гражданского населения.
Обновлено в 08:42
Общество

«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более миллиона человек

Более одного миллиона человек приняли участии в шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 12:18
Общество

Гостей приема в Кремле в честь Дня Победы угощали лососем и гребешком

Обновлено в 09:49
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28
Общество

Москву накрыло сильнейшим ливнем, шквалистый ветер роняет деревья

«Бессмертный полк» в Москве попал под ливень – в столице пришла настоящая непогода со шквалистым ветром.
Обновлено в 10:53
Политика

Глава МИД Британии обвинил РФ в попытке подорвать демократию

Бесстыдная попытка ГРУ вмешаться в национальные выборы в Черногории и подорвать заявку Черногории на вступление в НАТО были очередным примером дестабилизирующего и агрессивного поведения России на протяжении последнего десятилетия, — цитирует дипломата РИА Новости.
Обновлено в 11:55
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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