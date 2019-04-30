В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»BFM.ru вчера в 13:54

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника. Тот раскритиковал любителей хамона и пармезана, которые остались недовольны инициативой запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования.

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.

Политика Провокация накуренного Резника в Санкт-Петербурге попала на видео Сообщается, что депутат Максим Резник, находясь под действием наркотиков, устроил ряд провокаций, которые привели к задержаниям его соратников.

Происшествия Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.

Армия и оружие Американские самолеты провели разведку у границ России У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.

Музыка Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением» Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Шоу-бизнес Дочь Александра Абдулова растет его точной копией 12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.

Общество Сбой произошел в работе Instagram Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.

Спорт Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Политика Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах? Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.

Гаджеты Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.

Армия и оружие Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

Хоккей Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.

Здоровье Волгоградских дачников просят не стоять в позе страуса Региональное Управление Роспотребнадзора рекомендует дачникам в майские праздники работать на участках без лишнего энтузиазма, чтобы не подорвать здоровье.

Гаджеты Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.

Политика WikiLeaks осудила приговор Ассанжу Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.