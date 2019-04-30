Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»BFM.ru вчера в 13:54

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника. Тот раскритиковал любителей хамона и пармезана, которые остались недовольны инициативой запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Балаболы» объявили бойкот. Как президент «Мираторга» разозлил россиян

Телеканал 360°15:46

Растет число ресторанов, которые присоединились к бойкоту компании «Мираторг»

Эхо Москвы11:28

Президент «Мираторга» объяснил поддержку запрета на ввоз хамона и пармезана

Ведомостивчера в 03:29

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

РБКвчера в 05:15

Поддержавший запрет ввоза хамона глава «Мираторга» не понял «истерики балаболов»

Интерфаксвчера в 05:06

Совладелец «Torro Гриль» раскритиковал высказывание главы «Мираторга» о хамоне

Говорит Москва07:36

«Из ничего истерику закатили, балаболы». Виктор Линник и Вадим Дымов о запрете на ввоз хамона и пармезана в Россию

Forbesвчера в 02:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни

Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Двое погибли, пятеро пострадали в ДТП в Татарстане

Обновлено в 16:52
Политика

Провокация накуренного Резника в Санкт-Петербурге попала на видео

Сообщается, что депутат Максим Резник, находясь под действием наркотиков, устроил ряд провокаций, которые привели к задержаниям его соратников.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

В результате пострадал водитель легковой машины, его осматривают медики.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк

Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России

У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
Обновлено в 16:52
Музыка

Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»

Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:00
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено в 15:16
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика

Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?

Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Гаджеты

Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим

Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Здоровье

Волгоградских дачников просят не стоять в позе страуса

Региональное Управление Роспотребнадзора рекомендует дачникам в майские праздники работать на участках без лишнего энтузиазма, чтобы не подорвать здоровье.
Обновлено в 13:29
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено в 12:44
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Политика

Кадыров отреагировал на извинения Зеленского

Обновлено в 03:39
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова обвиняет Кержакова в жестокости

Обновлено в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное