Общество
В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»РБК 04:08
В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море. Запись опубликована в Instagram общественной организации Free Russian Whales («Свободу косаткам и белухам»).
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Две косатки, выпущенные из приморской бухты Средней, направляются к Шантарским островам
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