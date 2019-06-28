В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»РБК 04:08

В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море. Запись опубликована в Instagram общественной организации Free Russian Whales («Свободу косаткам и белухам»).

В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»

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