Армия и оружие
В соцсетях обсуждают видео перехвата истребителя НАТО российским Су-27Красная весна вчера в 08:12
Некоторые пользователи предположили, что на кадрах показан инцидент июня 2017 года, в котором Су-27 своим маневром «отогнал» F-15 от самолета Шойгу над Балтийским морем. Отметим однако, что опубликованное fighter\bomber видео показывает гораздо более жесткий и решительный маневр.
Читать в источнике
Оценить4183
с чего всё началось
Пользователи в сети обсуждают видеозапись, на которой российский Су-27 отогнал от самолета Специального летного отряда «Россия» истребитель НАТО, ролик опубликован в Twitter @o_gilvi.Аргументы и Факты31 января в 10:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Кренился в сторону, мешая «Орлу»: западное издание «обидчиво» прокомментировало инцидент Су-27 и F-15
Народные новостивчера в 05:10
Западные читатели отреагировали на видео перехвата Су-27 истребителя НАТО
РИА Новости31 января в 18:45
На Западе пользователи соцсетей отреагировали на перехват истребителя НАТО российским Су-27
URA.Ru31 января в 19:38
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Бывший мэр Тулы задержана на Кипре
Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде
Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Путин объявил приостановке участия России в ДРСМД
Президент Владимир Путин объявил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:16
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов с пробегом за 600 000 рублей
Еще одним претендентом на звание лучшего «бэушного» кроссовера за 600 000 рублей стал Mitsubishi ASX I (первое поколение 2010–2013 года).
Обновлено в 05:08
Общество
Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Обновлено в 07:48
Политика
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо
Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Следователи отпустили активистку «Открытой России» на похороны дочери
Находящуюся под домашним арестом в Ростове-на-Дону активистку регионального общественного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко отпустили на похороны дочери, которые пройдут 4 февраля.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
У берегов Турции найден «Потерянный флот Гитлера»
Немецкая подводная лодка U-23 относилась к так называемому "потерянному флоту Гитлера".
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Посыпающих снег снегом российских рабочих сняли на видео
Обновлено в 09:21
Авто
В России ожидают роста цен на автомобили
Российские автомобильные дилеры ожидают роста цен на машины до 12 процентов. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 08:06
Происшествия
Во Франции «желтые жилеты» прошли маршем через Париж
Несколько тысяч протестующих в «желтых жилетах» прошли через Париж и другие французские города в субботу, 2 февраля.
Обновлено в 09:22
Общество
Грубость начальников наносит экономике России вполне ощутимый ущерб
«Враждебное» поведение руководителя (ВРП) может наносить ущерб как экономике фирмы, в которой он работает, так и экономике страны в целом.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Открылась вакансия путешественника с зарплатой $100 тыс. в год
Сайт люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин, яхт и поездки на частные острова.
Обновлено в 06:18
Единоборства
Нурмагомедов о дисквалификации: это отношение не только ко мне, но и к России в целом
Обновлено в 07:07
Общество
Британка заявила о ребенке от Макгрегора и потребовала ДНК-тест
26-летняя жительница Великобритании Тэрри Мюррей заявила, что у нее есть дочь от знаменитого бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, сообщает Daily Mirror.
Обновлено в 05:41
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы
Желтый уровень опасности объявлен в Москве в субботу, 2 февраля, из-за тумана и гололедицы говорится на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея
Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье
Кировский районный суд Саратова впервые арестовал местного жителя за экстремизм по новой статье КоАП после частичной декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Обновлено в 08:41
Авто
Компания SCG показала дизайн вездехода Boot на фото
Примерно год назад создатель SCG Джеймс Гликенхаус демонстрировал тизеры внедорожника Boot.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Иран представил новую крылатую ракету
Иран провел в субботу презентацию новой крылатой ракеты Hoveyzeh.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Жительница Брянской области погибла после падения с крыши глыбы льда
По факту гибели женщины от упавшей с крыши глыбы льда в Брянской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст.238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Обновлено в 08:03
Общество
В работе Рокетбанка произошел сбой
Предыдущий крупный сбой в работе сервиса произошел в конце декабря.
Обновлено в 05:10
Общество
Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов
Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:18
Хоккей
«Сибирь» неожиданно обыграла СКА в КХЛ
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Обновлено в 08:18