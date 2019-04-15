Появилось видео пожара в соборе Парижской БогоматериРБК 13:19

Notre-Dame de Paris в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас.

Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции. На видеозаписях видно, как над собором поднимается густой дым. Как пишет C.news, пожар начался в реконструируемой части здания.

Политика Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

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Происшествия МВД Франции: собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти В Министерстве внутренних дел Франции заявили, что пожарные, возможно, не смогут спасти собор Парижской Богоматери, передает AP.

Экономика Фондовый рынок США прекратил падение Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.

Кино Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов» HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.

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Происшествия Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Происшествия Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

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Религия Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери Директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак считает, что собор Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, будет восстановлен.

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Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

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