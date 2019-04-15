Происшествия
Появилось видео пожара в соборе Парижской БогоматериРБК 13:19
Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции. На видеозаписях видно, как над собором поднимается густой дым. Как пишет C.news, пожар начался в реконструируемой части здания.
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Notre-Dame de Paris в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас.
— Эммануэль Макрон, французский политикВедомости 13:22
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