Гаджеты

В смартфонах Android нашли предустановленный вирусURA.Ru 03:50

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов. Об этом сообщили специалисты компании Google. Речь идет о программах семейства Triada.
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Предустановленный вирус обнаружили на Android-смартфонах

News.ru05:00

На смартфонах Android найден «врожденный» вирус

Lenta.ruвчера в 23:01

В смартфонах Android нашли предустановленный вирус

URA.Ru03:50

Google нашла предустановленный вирус в смартфонах с Android

РБК02:25

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Газета.Ru03:10

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

РИА Новости00:29

На Android-смартфонах обнаружили предустановленный вирус

RT на русском04:24
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Происшествия

Хабенский поддержал журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»

Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии

Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
Обновлено в 09:57
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Экономика

В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту

Обновлено в 08:10
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Авто

АвтоВАЗ запустил рекламную компанию LADA Granta Cross

Lada Granta Cross - это современный универсальный автомобиль с возможностями кроссовера, компактный снаружи, но удивительно вместительный, утверждается в рекламе.
Обновлено в 04:50
Общество

Москалькова поддержала идею сайта для заявок на митинги

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об актуальности создания сайта, который позволит организаторам публичных мероприятий направлять уведомления о проведении массовой акции и получать своевременную информацию о результатах согласования.
Обновлено в 10:56
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Глава белорусского МВД ушел в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

PR-директор российского продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил о том, что упаковка средства для прочистки труб «Крот» не соответствует требованиям и нормам законодательства.
Обновлено вчера в 09:02
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Экономика

Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы

Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Общество

ЕГЭ по математике не сдали 11,7% выпускников из Забайкалья

ЕГЭ по математике базового уровня, по предварительной информации, не сдали 11,7% школьников, рассказали в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца

Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Мосгорсуд начал слушание дела о шпионаже в отношении гражданина Польши

Московский городской суд в понедельник приступил к слушанию уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

Пожар на Казанском пороховом заводе ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Мужчина откусил язык напавшему на него медведю в Туве

Обновлено в 04:59
Культура

В Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Лавров пообещал сокрушительный ответ террористам от России и Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Сирия не оставят атаки террористов без сокрушительного ответа.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Петербурге задержали активистов «Весны»

Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Экономика

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА обвинили в краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:33
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
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