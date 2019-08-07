Народный банк Китая понизил в среду курс жэньминьби до минимума с 15 мая 2008 г. Планка опустилась на 313 базисных пунктов до 6,9996 юаня за $1.Снижение китайской валюты регулятором происходит пятый день подряд.

ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума 2008 года

Политика Детали разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Сотрудники правоохранительных органов покидают село Атамбаева Все сотрудники правоохранительных органов покинули село Кой-Таш, где находится дом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Транспорт В Москве началась автоматическая проверка ОСАГО в тестовом режиме В Москве приступили к тестированию системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Армия и оружие На Западе оценили возможности «Охотника» Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.

Финансы Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.

Футбол Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛ «ФК «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — написано в сообщении.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Авто В России отзывают пикапы Fiat Fullback Компания Fiat из-за проблем с боковыми подножками отзывает в России 147 автомобилей Fiat Fullback.

Армия и оружие Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.

Армия и оружие Bell готовится адаптировать гражданские конвертопланы под военные нужды БПЛА V-247 Vigilant Гражданские технологии - военным Генеральный директор компани Митч Снайдер отметил, что вооруженным силам, вероятно, понадобится модернизированный Nexus с большей "дальностью полета и большей полезной нагрузкой", но "когда у вас будет очень тихий самолет или конвертоплан, всегда будет возможность сделать из него военную версию".

Авто Определены самые популярные праворульные авто в России Первое место среди праворульных авто в РФ удерживает модель Toyota Corolla, объем рынка которой за первые шесть месяцев 2019 года достиг 25 тыс. 703 шт.

Политика Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни.

Политика Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

ЖКХ В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министерству строительства и ЖКХ РФ включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Шоу-бизнес Глюкоза рассказала об отношениях с мужем Певица Глюкоза опровергает слухи о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым и в этот раз она решила расставить все точки над i. Об этом пишет Дни.ру.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Армия и оружие Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.

Шоу-бизнес Встреча рассвета: Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе Даже в отпуск Виторган и Нинидзе отправились вместе. В августе они уехали в Грецию, откуда стали делиться красочными снимками.

Игры В играх на платформах Microsoft, Nintendo и Sony будут указывать шансы выпадения предметов из лутбоксов Sony, Nintendo и Microsoft согласились раскрывать редкость и шансы выпадения предметов из лутбоксов во всех новых играх, которые будут выходить на их платформах.

Технологии OneWeb отозвала заявку на получение российских частот Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.