Футбол
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига может оказать помощь «Анжи». Команда из Махачкалы набрала 15 очков в 16 матчах — это 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб испытывает финансовые трудности.
Sport24.ru07:45
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Футбол
Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»
Обновлено в 08:40
Футбол
РПЛ утвердило введение видеоповторов
Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова
Московский "Спартак" сделал официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и контрольно-квалификационную комиссию по судейству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой пересмотреть и отменить красную карточку и дисквалификацию защитника команды Николая Рассказова, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 08:57
Футбол
Влашич третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в составе ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
Обновлено в 08:11
Футбол
Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»
В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
Обновлено в 08:21
Футбол
Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за празднование гола на поле
Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
Обновлено в 08:53
Футбол
Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен на другую дату по просьбе полиции
Обновлено в 08:13
Футбол
ФИФА распределила 10 миллионов долларов между клубами РПЛ
Международная федерация футбола (ФИФА) распределит между российскими клубами 10,3 миллиона долларов от доходов за чемпионат мира-2018 пропорционально участию игроков этих клубов в турнире, сообщается в релизе ФИФА.
Обновлено в 08:57
Футбол
Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 06:30
Футбол
Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года
29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 07:29
Футбол
Тарпищев раскритиковал Кафельникова из-за травли Глушакова
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поведение вице-президента организации Евгения Кафельникова.
Обновлено в 07:57
Футбол
Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»
Обновлено в 08:51
Футбол
Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм
Обновлено в 03:59
Футбол
Аллегри признан лучшим тренером года в Серии А
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia.
Обновлено в 03:46
Футбол
Главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин покинул пост
Обновлено в 08:08