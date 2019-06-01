Футбол
В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 22:17
В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
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«Эсперанс» выиграл африканскую Лигу чемпионов. Матч завершился на 65-й минуте со скандалом
Спорт-Экспрессвчера в 21:41
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