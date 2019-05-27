В символическую сборную чемпионата России попали Дзюба и ПаредесПетербургский дневник 06:54

Авторитетный портал WhoScored назвал одиннадцать лучших футболистов Российской премьер-лиги по итогам сезона 2018/19. В символическую сборную попали два игрока «Зенита», один из которых покинул команду еще в январе.

В символическую сборную чемпионата России попали Дзюба и Паредес

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