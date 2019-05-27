Футбол

В символическую сборную чемпионата России попали Дзюба и ПаредесПетербургский дневник 06:54

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Авторитетный портал WhoScored назвал одиннадцать лучших футболистов Российской премьер-лиги по итогам сезона 2018/19. В символическую сборную попали два игрока «Зенита», один из которых покинул команду еще в январе.
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Паредес, Влашич и Дзюба – в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored

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