Общество
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизмаРИА Новости 02:57
Эксперты усмотрели в скетчах телешоу Comedy Woman оправдание фашизма, сообщает Пятый канал со ссылкой на результаты психолого-лингвистической экспертизы.
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с чего всё началось
В скетчах участниц телешоу Comedy Woman содержатся оправдание фашизма, а также постоянные намеки на половые органы и секс. Такой вывод содержится в психолого-лингвистической экспертизе содержания шуток телешоу Comedy Woman, поступившей в распоряжение Пятого канала.Пятый каналвчера в 14:23
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Comedy Woman обвинили в реабилитации фашизма из-за «шутки» о генерале Карбышеве
Пятый каналвчера в 14:23
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