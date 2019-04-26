Политика

В штабе Зеленского заявили о возможном роспуске РадыLife.ru 17:44

В штабе Владимира Зеленского, победившего на минувших президентских выборах на Украине, не исключили возможность роспуска Верховной рады. Об этом сообщает телеканал "112 Украина", ссылаясь на слова спикера штаба Дмитрия Разумкова.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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