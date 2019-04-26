Политика
В штабе Зеленского заявили о возможном роспуске РадыLife.ru 17:44
В штабе Владимира Зеленского, победившего на минувших президентских выборах на Украине, не исключили возможность роспуска Верховной рады. Об этом сообщает телеканал "112 Украина", ссылаясь на слова спикера штаба Дмитрия Разумкова.
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