В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборыМосковский Комсомолец 07:02

Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба. В комиссиях не хватает участников, выборы проводить будет сложно, они могут сорваться.

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