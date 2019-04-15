Политика
В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборыМосковский Комсомолец 07:02
Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба. В комиссиях не хватает участников, выборы проводить будет сложно, они могут сорваться.
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Технологии
Живому Журналу исполнилось 20 лет
Ровно 20 лет назад был зарегистрирован домен livejournal.com, положивший начало Живому Журналу.
Обновлено в 08:40
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
Обновлено в 09:52
Авто
Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником
Водонаева пока не комментирует эти отношения, а вот Гусев уже подтвердил роман со звездой личной.
Обновлено в 04:03
Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Из-за «российской угрозы» Британия направила вертолеты в Эстонию
Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Космос
После неудачи на Луну будет отправлен новый израильский аппарат
Обновлено 13 апреля в 16:24
Политика
Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX
Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53
Здоровье
Из аптек изымаются поддельные глазные капли
При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Наука
В Израиле впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце
Ученые из Тель-Авивского университета первыми в мире напечатали в 3D-формате живое пульсирующее сердце с использованием человеческой ткани.
Обновлено в 08:27
Политика
Россия была вынуждена выйти из ДРСМД, заявил посол в США
Россия не предпринимала никаких действий по выходу из ДРСМД, включая отправку уведомления об этом, заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Забайкалец напоил жену кислотой и сел на 19 лет
Обновлено в 09:04
Политика
NYT: президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму
Президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму после «дебатов», которые глава государства Пётр Порошенко провёл в одиночку, не дождавшись оппонента Владимира Зеленского, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:48
Политика
Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58