В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборыМосковский Комсомолец 07:02

Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба. В комиссиях не хватает участников, выборы проводить будет сложно, они могут сорваться.

В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Политика В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».

Политика ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.

Политика Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.

Политика Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.

Армия и оружие Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.

Экономика Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.

Общество Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.

Футбол Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Политика Путин подписал закон о запрете хостелов Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.

Футбол «Реал» не смог обыграть «Леганес» «Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре чемпионата Испании.

Здоровье Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.

Общество Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.