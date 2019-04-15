Политика

В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборыМосковский Комсомолец 07:02

Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба. В комиссиях не хватает участников, выборы проводить будет сложно, они могут сорваться.
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В штабе Порошенко заявили об отсутствии проблем с участковыми комиссиями

РИА Новости12:32

Порошенко саботирует проведение второго тура выборов — штаб Зеленского

REGNUM06:11

Штаб Зеленского: дефицит кадров в участковых комиссиях может сорвать выборы на Украине

ТАСС07:08

В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы

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Штаб Зеленского предупредил о готовящемся срыве выборов

Lenta.ru06:24

Штаб Зеленского обвинил Порошенко в недоборе людей в участковые комиссии

Ведомости06:03

Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине

Взгляд.ру08:02
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Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Обновлено в 11:15
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Нотр-Дам де Пари почти уничтожен, признали представители собора

Обновлено в 16:56
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Общество

Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля

У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
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Заболеваемость корью в России выросла в прошлом году в 3,5 раза

Interfax-Russia.ru - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о значительном увеличении заболеваемости корью в России.
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Политика

В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:00
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ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
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Политика

Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС

Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.
Обновлено в 05:39
Политика

Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:18
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено в 18:08
Происшествия

Макрон назвал восстановление Нотр-Дам де Пари судьбой Франции

Нотр-Дам де Пари Макрон также назвал историей Франции.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Общество

Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Авто

Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе

Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Собчак позлорадствовала из-за пожара в соборе Парижской богоматери

Обновлено в 15:40
Футбол

Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
Обновлено в 17:23
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Футбол

«Реал» не смог обыграть «Леганес»

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 16:50
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Общество

Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара

В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Мэр Парижа заявила, что алтарь и алтарный крест Нотр-Дама были спасены

Обновлено в 19:44
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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