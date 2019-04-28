В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмамРИА Новости вчера в 23:20

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

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