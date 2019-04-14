Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с ПорошенкоLenta.ru 12:45
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Экономика
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Прогнозы влияния НДС (выросшего с 1 января 2019 года с 18% до 20%), по словам Набиуллиной, негативно отразились на инфляции, но жизнь, по ее словам, «оказалась лучше прогнозов».
Обновлено в 11:29
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Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты
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Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
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ФК «Ростов» разделал на мясо красно-белых ходоков из «Спартака»
Репортаж Donnews.ru с «Ростов-Арены», где 14 апреля красно-белые ходоки преклонили колено перед Валерийской сталью.
Обновлено в 14:34
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Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
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Культура
Скончался скульптор Анатолий Дема
Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
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Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
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Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
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Политика
Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко
Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
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Раньше Кэти Топурия очень часто выкладывала в сеть фотографии своей дочке Оливии.
Обновлено в 14:49
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году
Обновлено в 06:12
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Происшествия
На кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие
Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя женщина, которая не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины.
Обновлено в 13:50
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Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Авто
Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля
Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Политика
Кудрин оценил риски для России в случае новых санкций против банков
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно.
Обновлено в 12:47
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Черчесов заявил, что руководство «Спартака» к нему не обращалось после отставки Карреры
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что руководство московского "Спартака" не обращалось к нему с предложением возглавить команду после отставки Массимо Карреры.
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Карпин: «Ростов» обыграл «Спартак» за счёт забитых голов
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Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено 12 апреля в 16:09
Армия и оружие
Лётчики ЗВО начали подготовку к петербургскому параду Победы
В воскресенье, 14 апреля, стало известно, что лётчики Западного военного округа начали отрабатывать слётанность перед участием в военном параде на Дворцовой площади 9 мая.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28