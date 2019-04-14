В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с ПорошенкоLenta.ru 12:45

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

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