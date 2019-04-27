Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану РоссииРБК вчера в 16:59
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
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Политика
Лидер КНР призвал бороться с протекционизмом
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Новая российская подлодка «Белгород» привела в восторг немецких журналистов.
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Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
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Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
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Политика
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Происшествия
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Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
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Политика
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Политика
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Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
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Общество
Власти сообщили причину закрытия кемеровского ТЦ «Лапландия»
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В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
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Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Космос
Появились снимки астероида Рюгу после взрыва бомбы
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе
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Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Малкин отправился в расположение сборной России
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отправился в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира в Словакии.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
«Яндекс» раскрыл доходы от продажи собственных гаджетов
За три месяца 2019 года «Яндекс» заработал 222 млн руб. от продажи гаджетов. Пока бизнес остается убыточным, признались в компании.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Показатели оценки эффективности губернаторов утверждены президентом
Методику расчета показателя эффективности работы российских губернаторов предложил разработать президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Самая красивая девушка Росгвардии отказалась сотрудничать с глянцевыми журналами
Анна Храмцова, которую признали самой красивой сотрудницей Росгвардии по результатам всероссийского фотоконкурса, не намерена сниматься для глянцевых журналов.
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено вчера в 14:28
Культура
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Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским приняли решение о строительстве музейно-театрального квартала в районе Замоскворечье.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой
Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
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Армия и оружие
Китайский «клон» Су-27 поборется с «Черным орлом»
Ранее предполагалось, что J-11D и J-20 займут разные ниши в китайских ВВС (J-20 — потенциально более опасный воздушный противник).
Обновлено вчера в 08:25