Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану РоссииРБК вчера в 16:59

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

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Штаб Зеленского: мир может прийти в Донбасс по российскому плану

Телеканал 360°вчера в 21:11

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В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Газета.Ru02:20
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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