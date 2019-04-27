Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану РоссииРБК 16:59

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
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Штаб Зеленского: мир может прийти в Донбасс по российскому плану

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Вести.Ru19:53

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

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Известия19:39

В штабе Зеленского оценили возможность мира в Донбассе по сценарию России

Газета.Ru19:29

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

РИА Новости18:10

В штабе Зеленского считают возможным урегулирование в Донбассе по плану России

Комсомольская правда19:49
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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