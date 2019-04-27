В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану РоссииРБК 16:59

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

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