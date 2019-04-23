В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в ДонбассеГазета.Ru 05:19

Новое правительство Владимира Зеленского "раскроет всю правду" о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году. Вероятный кандидат на пост министра обороны Украины Иван Апаршин опубликовал статью, рассказав о планах новых украинских властей в сфере обороны.

В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

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