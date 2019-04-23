Политика

В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в ДонбассеГазета.Ru 05:19

Новое правительство Владимира Зеленского "раскроет всю правду" о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году. Вероятный кандидат на пост министра обороны Украины Иван Апаршин опубликовал статью, рассказав о планах новых украинских властей в сфере обороны.
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В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

Газета.Ru05:19

В команде Зеленского пообещали «посадки» за нарушения в обеспечении ВСУ

РИА Новости04:33

Команда Зеленского: Должностные лица, виновные в сдаче Крыма и начале войны в Донбассе будут наказаны

Эхо Москвы03:00

В команде Зеленского пообещали наказать виновных в сдаче Крыма

РБК02:50

В команде Зеленского пообещали рассказать правду о котлах Иловайска и Дебальцева

Вести.Ru05:02

В штабе Зеленского раскроют «правду» о войне в Донбассе

Известия03:08

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

RT на русском02:45
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Политика

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Авто

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В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

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Армия и оружие

Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВСУ начали учения по абордажу судов.
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
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ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

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Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
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Сын Кокорина рассматривает семейные фото с папой

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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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