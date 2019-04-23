Политика
В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в ДонбассеГазета.Ru 05:19
Новое правительство Владимира Зеленского "раскроет всю правду" о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году. Вероятный кандидат на пост министра обороны Украины Иван Апаршин опубликовал статью, рассказав о планах новых украинских властей в сфере обороны.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
МакSим экстренно госпитализирована после ДТП
Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
Обновлено в 05:29
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии
"Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - сказал министр, выступая перед парламентом страны.
Обновлено в 05:06
Авто
Toyota выпустит новый компактный кроссовер
Японский автопроизводитель Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место в модельном ряду между C-HR и RAV4.
Обновлено в 03:01
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Украинский судья подал иск к Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Украинские моряки начали тренировки по захвату судов
Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВСУ начали учения по абордажу судов.
Обновлено вчера в 23:15
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»
Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Общество
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Футбол
Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:55
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Общество
Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
Обновлено в 05:07
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:41
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Обновлено в 03:57
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Обновлено в 00:22
Политика
В антикоррупционное бюро Украины пришли с обысками
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Обновлено в 05:44
Общество
Омская прокуратура требует уменьшить норматив на мусор
Обновлено в 03:40
Футбол
Сын Кокорина рассматривает семейные фото с папой
Обновлено в 04:40
Авто
В Петербурге выросли квартальные объёмы производства автомобилей
Как уточнили в агентстве, рекорд по объёму производства автомобилей в Петербурге зафиксировали в 2013 году, когда четыре городских автозавода собрали 392,9 тысячи машин.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова и его отца
Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Dolce Vita! Ксения Раппопорт, Светлана Бондарчук и другие звезды посетили вечер итальянского кино
Дресс-код мероприятия звучал как Dolce Vita. Оценить то, как звезды поняли для себя требования к образу, вы можете в нашей фотогалерее.
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30