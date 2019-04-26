Политика

В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможнымРИА Новости 15:37

Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
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Штаб Зеленского допустил роспуск Рады из-за отсутствия коалиции

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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