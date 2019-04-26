Политика
В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможнымРИА Новости 15:37
Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
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Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Политика
В Кремле ответили Трампу на предложение избавиться от ядерного оружия
В Кремле позитивно восприняли идею президента США Дональда Трампа о необходимости отказаться от ядерного вооружения.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Гаджеты
«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов
Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы «Бумеранг»
По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания.
Обновлено в 08:30
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено в 16:43
Финансы
Fitch сообщило о потере банками почти 1 трлн рублей из-за новых МСФО
«Значимым событием в банковском секторе в январе—феврале 2019 года стало введение подхода к формированию резервов на кредитные потери, сходного с МСФО 9, в рамках принимаемых Центральным банком Российской Федерации мер по приведению российских регулятивных правил учета в соответствие с международными практиками»,— говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Авто
Назван список самых популярных автомобилей на вторичном рынке России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили список самых популярных автомобилей на вторичном РФ.
Обновлено в 00:04
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Авто
УАЗ показал обновленный спецавтомобиль «Патриот» для ДПС
Презентация обновлённого внедорожника прошла в рамках конференции «Безопасная дорога», где «Патриот» был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Показаны макеты нового смартфона iPhone 11
В знаменитом интернет-магазине Alibaba выкуплены все доступные экземпляры прототипа нового американского смартфона iPhone 11.
Обновлено вчера в 14:27
Музыка
В шоу «Голос. Дети» победила 10-летняя дочь певицы Алсу
Абрамова входила в команду Светланы Лободы. В финале она исполнила песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow.
Обновлено в 17:51
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Религия
У православных христиан наступает Страстная пятница
Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве
Обновлено в 17:45
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Авто
Уникальный Chevrolet Corvette выставили на продажу на eBay
В спорткаре выполненным в кузове шутинг-брейк использовались оригинальные запчасти, а в его разработке принимали участие представители таких фирм как California Glass Bending и Bud’s Garage, Выставленный на продажу Chevrolet Corvette имеет 15-дюймовые колесные диски, топливный бак от Camaro, а также салон с отделкой тканью и винилом.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
США перебрасывают в Японию новый десантный корабль
Новейший ударный десантный корабль ВМС США «America» в ближайшее время будет размещен на военно-морской базе Сасебо на острове Кюсю в Японии.
Обновлено в 06:25