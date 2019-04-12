Политика
Зеленский оценил встречу с МакрономГазета.Ru 11:21
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно. Об этом он заявил по итогам переговоров с в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Игры
Основатель Infinity Ward и Respawn присоединился к Epic Games для работы над играми
Учредитель церемонии The Game Awards и бывший журналист Джефф Кейли сообщил, что, по его данным, в Epic Games уже около месяца работает Джейсон Уэст, один из основателей Infinity Ward (Call of Duty) и Respawn (Titanfall).
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
42-летняя Дана Борисова увеличила губы
Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено в 11:54
Политика
Трамп хотел сделать свою дочь Иванку главой Всемирного банка
Президент США Дональд Трамп думал о том, чтобы выдвинут свою дочь и советника — Иванку Трамп на должность главы Всемирного банка и даже постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций, но не решился.
Обновлено в 12:40
Наука
Ученые имплантировали человеческий ген в мозг обезьян
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
В России завершились испытания новой ЗРС «Витязь»
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»
Боевые расчеты Западного военного округа выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено в 11:21
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Здоровье
Врач-сомнолог Алексей Мелехин: сон под музыку небезопасен для нервной системы
В целом, считает врач, сон под музыку нежелателен, поскольку небезопасен для нервной системы.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем
Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Общество
Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию
По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Крылья Советов — Рубин 1:0 (2-й тайм)
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов не смог завершить матч 23-го тура РПЛ против «Рубина».
Обновлено в 12:20
Кино
Иэн Глен сыграет пожилого Бэтмена
В "Титанах" Иэн сыграет пожилого Брюса Уэйна, так что неизвестно, доведется ли ему примерить знаменитый костюм Бэтмена.
Обновлено в 07:29
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Ранее Магнитогорская епархия в Челябинской области в качестве наказания направила Зотова служить в село Фершампенуаз за фотографии жены с конкурса красоты, сделанные во время Великого поста и выложенные в соцсетях.
Обновлено в 11:53
Экономика
Песков заработал в 17 раз меньше Навки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,795 миллиона рублей. Декларация опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Казани толпа подростков жестоко избила школьника
Обновлено в 09:22