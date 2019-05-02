Политика
В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурацииRT на русском 11:17
Торжественная церемония вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины будет содержать много интересного и пройдёт так, «как ещё никогда не было», заявил представитель штаба избранного главы государства Юрий Костюк. Именно после инаугурации станут известны имена новых министров.
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Штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента
Комсомольская правда06:26
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Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
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Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
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Обновлено в 12:59
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Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
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Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
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На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
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Стилисты раскритиковали неудачный наряд Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская всегда умела красиво одеваться и подчеркивать образ хорошим макияжем, но на этот раз ее наряд оказался неудачным.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море
В середине апреля в Балтийское море вошли американский эсминец «Грейвли», а также фрегаты ВМС Польши, Турции и Испании.
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Происшествия
Два человека погибли в Китае после падения с горки в парке развлечений
Еще 12 человек получили травмы В китайском парке аттракционов в результате несчастного случая погибли два человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 03:16
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
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Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву, где присоединились к сборной России, которая проводит подготовку к предстоящему в Словакии чемпионату мира.
Обновлено 30 апреля в 05:00
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в своих соцсетях крайне редко делятся фотографиями с дочкой Машей, которая родилась в августе прошлого года.
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В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой
В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
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Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться
Обновлено вчера в 14:56
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Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
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Армия и оружие
США впервые применили в бою истребитель F-35
Поступивший на вооружение ВВС США в 2016 году истребитель F-35 впервые принял участие в боевых действиях.
Обновлено в 06:36