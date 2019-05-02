В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурацииRT на русском 11:17

Торжественная церемония вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины будет содержать много интересного и пройдёт так, «как ещё никогда не было», заявил представитель штаба избранного главы государства Юрий Костюк. Именно после инаугурации станут известны имена новых министров.

В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации

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