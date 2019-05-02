Политика

В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурацииRT на русском 11:17

Торжественная церемония вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины будет содержать много интересного и пройдёт так, «как ещё никогда не было», заявил представитель штаба избранного главы государства Юрий Костюк. Именно после инаугурации станут известны имена новых министров.
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В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации

RT на русском11:17

В штабе Зеленского пообещали провести интересную инаугурацию с «фишечками»

ТАСС06:59

Штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента

Комсомольская правда06:26

В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

РБК06:58

Зеленский пообещал необычную инаугурацию с «фишечками»

Московский Комсомолец04:48

В штабе Зеленского пообещали «интересную» инаугурацию с «фишечками»

Известия04:33

Инаугурация Зеленского будет с «фишечками»

Газета.Ru04:28
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Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»

Обновлено в 13:15
Хоккей

МакКриммон сменил Макфи на посту генменеджера «Вегаса»

Ранее МакКриммон отказался от работы в «Торонто». Макфи работал генеральным менеджером «Вегаса» начиная со дня основания клуба.
Обновлено в 12:08
Политика

Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Авто

Nissan отказывается от родстера 370Z

Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено в 09:11
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области

Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг.
Обновлено в 11:13
Политика

Суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США на 30 мая

Британский суд принял решение назначить слушания о выдаче Соединённым Штатам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на 30 мая.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Спорт

«Кузбасс» обыграл казанский «Зенит» в первом матче финала

Обновлено в 12:59
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Российская военная авиабаза «Хмеймим» была атакована 12 раз

Обновлено в 00:34
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Происшествия

На Куликовом поле в Одессе начались стычки

Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Стилисты раскритиковали неудачный наряд Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская всегда умела красиво одеваться и подчеркивать образ хорошим макияжем, но на этот раз ее наряд оказался неудачным.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море

В середине апреля в Балтийское море вошли американский эсминец «Грейвли», а также фрегаты ВМС Польши, Турции и Испании.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Два человека погибли в Китае после падения с горки в парке развлечений

Еще 12 человек получили травмы В китайском парке аттракционов в результате несчастного случая погибли два человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 03:16
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Украинские нацисты демонстративно пришли на Куликово поле с шашлыками

Обновлено в 11:59
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву, где присоединились к сборной России, которая проводит подготовку к предстоящему в Словакии чемпионату мира.
Обновлено 30 апреля в 05:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как супруг гуляет с их 9-месячной дочкой

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в своих соцсетях крайне редко делятся фотографиями с дочкой Машей, которая родилась в августе прошлого года.
Обновлено в 08:49
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться

Обновлено вчера в 14:56
Авто

Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Армия и оружие

США впервые применили в бою истребитель F-35

Поступивший на вооружение ВВС США в 2016 году истребитель F-35 впервые принял участие в боевых действиях.
Обновлено в 06:36
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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