Политика
В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в КрымуИзвестия 10:38
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией. Об этом в понедельник, 15 апреля, говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении «РИА Новости». При этом в штабе признают, что диалог с Москвой неизбежен.
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Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой назвал ее успех своей заслугой
Мужчина считает, что в успехе примадонны именно он сыграл важнейшую роль.
Обновлено в 11:44
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Наука
Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия
Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Общество
В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка
Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Политика
Президент Эквадора обвинил Ассанжа в шпионаже на территории посольства
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж во время нахождения в посольстве Эквадора в Лондоне пытался использовать дипломатическое представительство в качестве «центра шпионажа», заявил президент Эквадора Ленин Морено 15 апреля газете The Guardian.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием
Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка
Обновлено в 13:13
Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине
В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Китае умерла самка редчайшей в мире черепахи
В зоопарке города Сучжоу (Китай) умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире – гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено в 03:13
Политика
В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса
Официальные представители Военной прокуратуры Украины сделали заявление, опровергающее ранее полученную информацию о побеге из страны своего главы Анатолия Матиоса, сообщает «RT».
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Сенатор Морозов оценил британскую акцию с вертолетами для Эстонии
Член Комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов отреагировал на решение Лондона отправить в Эстонию пять вертолетов Apache, дабы сдержать «возможную агрессию» со стороны Москвы.
Обновлено в 11:57
Гаджеты
Выпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем квартале
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начнёт массовое производство мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 985 до конца текущего квартала, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 11:00
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36