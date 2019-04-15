В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в КрымуИзвестия 10:38

Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией. Об этом в понедельник, 15 апреля, говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении «РИА Новости». При этом в штабе признают, что диалог с Москвой неизбежен.

В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму

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