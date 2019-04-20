Политика
В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборовRT на русском 14:41
Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Экономика
Депутат Тюменской облдумы получал в месяц 2,8 тыс. рублей
В Тюменской областной думе депутат Алексей Аносов задекларировал за 2018 год 34,4 тыс. рублей доходов.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Футбол
Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).
Обновлено в 14:26
Футбол
Краснодар — Зенит 1:2 (2-й тайм)
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
Обновлено в 14:28
Здоровье
Эксперты подсказали волгоградцам, как правильно закалять детей
Педиатры утверждают, что начинать закаливание можно с первых дней жизни малыша.
Обновлено в 11:11
Политика
В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным
В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.
Обновлено в 13:16
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Очевидцы: в Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика
По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
Обновлено в 14:45
Футбол
«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:59
Общество
У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку
У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Политика
В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП
Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.
Обновлено в 09:27
Единоборства
Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом
Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12