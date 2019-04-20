Политика

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборовRT на русском 14:41

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
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Истец объяснил причину подачи заявления о снятии Зеленского с выборов

РБК15:26

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

RT на русском14:41

Суд в Киеве в эти минуты рассматривает иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты Украины

Эхо Москвы15:00

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

РИА Новости14:05

На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

Коммерсантъ12:13

Суд по снятию Зеленского с выборов перенесли ближе к ночи

Газета.Ru15:04

Адвокат Порошенко попросит суд привлечь Зеленского к рассмотрению его иска

Известия15:26
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Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Экономика

Депутат Тюменской облдумы получал в месяц 2,8 тыс. рублей

В Тюменской областной думе депутат Алексей Аносов задекларировал за 2018 год 34,4 тыс. рублей доходов.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Футбол

Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).
Обновлено в 14:26
Футбол

Краснодар — Зенит 1:2 (2-й тайм)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
Обновлено в 14:28
Здоровье

Эксперты подсказали волгоградцам, как правильно закалять детей

Педиатры утверждают, что начинать закаливание можно с первых дней жизни малыша.
Обновлено в 11:11
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.
Обновлено в 13:16
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

В Эстонию из Великобритании прибыли пять вертолетов Apache

Обновлено в 14:20
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Очевидцы: в Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика

По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:59
Общество

У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку

У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Политика

В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП

Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.
Обновлено в 09:27
Единоборства

Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом

Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Авто

Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4

Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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