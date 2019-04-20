В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборовRT на русском 14:41

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

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