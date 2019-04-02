Политика
В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с КоломойскимИзвестия 04:39
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными. Об этом заявил советник главы партии «Слуга народа» Руслан Рябошапка во вторник, 2 апреля.
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с чего всё началось
«Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам», — отметил Рябошапка, выступая в эфире «Общественного телевидения».ФАН04:20
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Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием.
Обновлено в 04:01
Наука
Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака
Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин и Алиев обсудили вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе
Алиев, в свою очередь, поделился с российским президентом оценками встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая состоялась в Вене 29 марта.
Обновлено в 09:38
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
Обновлено в 09:11
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми
Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова станцевала с подругами в баре на столе
Накануне, Анна Седокова открывала свой бар, где не на шутку разошлась и даже залезла танцевать на стол.
Обновлено в 09:29
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой
Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения и GPU AMD Radeon «Navi» выйдут одновременно
В графическом направлении энтузиасты ПК ждут анонс Radeon «Navi» — первого графического процессора AMD, разработанного изначально в расчете на выпуск по нормам 7 нм.
Обновлено в 02:39
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Самое синее в мире. Черное море — боевая акватория Европы
«Самое синее в мире Черное море мое» омывает берега России, Украины, Турции, Грузии, Румынии, Болгарии и непризнанной Абхазии.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Восьмилетний мальчик в одиночку отправился в кругосветное путешествие
Восьмилетний мальчик из Астрахани в одиночку отправился в кругосветное путешествие и не на шутку перепугал маму.
Обновлено в 09:30
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Богомолов: Собчак — адский демон
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие
Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие.
Обновлено в 06:16
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве
Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга
2 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 09:30
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Авто
Alfa Romeo показала гибридное купе Alfa Romeo GTV
Майк Мэнли, глава концерна немного остудил пыл и умерил амбиции автобренда, сообщив, что у FCA в данный момент нет в планах создания купе GTV, равно как и преемника Alfa Romeo 8С Competitionize.
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Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Кино
Последнюю часть «Мстителей» покажут на ММКФ
Главные роли в последней части «Мстителей» исполнили Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Книс Хемсворт, Крис Эванс и другие.
Обновлено в 08:07