В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с КоломойскимИзвестия 04:39

с чего всё началось

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными. Об этом заявил советник главы партии «Слуга народа» Руслан Рябошапка во вторник, 2 апреля.

В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским

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Транспорт «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.

Политика Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.

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Футбол Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

Шоу-бизнес Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.

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Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году «Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.

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Футбол Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию» Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

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Происшествия Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие.

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Армия и оружие Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга 2 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов".

Авто Alfa Romeo показала гибридное купе Alfa Romeo GTV Майк Мэнли, глава концерна немного остудил пыл и умерил амбиции автобренда, сообщив, что у FCA в данный момент нет в планах создания купе GTV, равно как и преемника Alfa Romeo 8С Competitionize.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Политика Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.