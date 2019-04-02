Политика

В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с КоломойскимИзвестия 04:39

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными. Об этом заявил советник главы партии «Слуга народа» Руслан Рябошапка во вторник, 2 апреля.
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с чего всё началось
«Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам», — отметил Рябошапка, выступая в эфире «Общественного телевидения
».
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В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским

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