В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с КоломойскимИзвестия 04:39

с чего всё началось

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными. Об этом заявил советник главы партии «Слуга народа» Руслан Рябошапка во вторник, 2 апреля.

В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским

Единоборства Нурмагомедов рассказал о звонке Путина Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.

Футбол Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном» Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.

Технологии Госдума предложила защитить Рунет российским шифрованием Как проинформировали специализированные издания, комитет по информационной политике Государственной Думы Российской Федерации подготовил законопроект, который предлагает обязать шифровать весь трафик в Рунете с помощью отечественной криптографии.

Политика Foreign Policy (США): опасно пророссийский украинский президент из телесериала (Foreign Policy) Либо Зеленский, являющийся продюсером сериала, понятия не имеет, как преодолеть эту очень реальную угрозу существованию Украины, либо, что гораздо хуже, он считает, что никакой угрозы нет.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

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Авто Владение электромобилем подешевеет к 2022 году По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C (гольф-класс) сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.

Авто Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.

Футбол В Серии А отказались от проведения матчей в Рождество В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской премьер-лиге, сообщает Football Italia.

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Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Экономика Суд арестовал Малый гостиный двор по делу о банкротстве Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал Малый гостиный двор на набережной канала Грибоедова.

Общество Население Земли достигло 7,7 млрд человек Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.

Общество Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Космос В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р» Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.

Политика Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.

Общество Неизвестные продают кинотеатр «Пролетарий» за 550 млн рублей Объявление о продаже кинотеатра «Пролетарий» появилось на сайте «Юлы» 28 марта. Цена внушительная — 550 млн рублей.

Политика Горсобрание Курска приняло отставку мэра Депутаты Городского Собрания Курска приняли досрочную отставку мэра Николая Овчарова, занимавшего этот пост свыше десяти лет.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, а также до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.