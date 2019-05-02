Политика

В штабе Зеленского анонсировали инаугурацию с «фишечками»Политическая Экспертиза 06:14

Штаб одержавшего победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского анонсировал неординарную инаугурацию, сообщает РИА Новости.
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В штабе Зеленского пообещали провести интересную инаугурацию с «фишечками»

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Штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента

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В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

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Известия04:33

Инаугурация Зеленского будет с «фишечками»

Газета.Ru04:28
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Украинский политик
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