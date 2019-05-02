Политика
В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»РБК 06:58
Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
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Штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента
Комсомольская правда06:26
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Политика
Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница
Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
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Видео гоночного грузовика знаменитого американского пилота и каскадёра Майка Райана появилось на YouTube-канале Hoonigan Daily Transmission.
Обновлено в 05:21
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Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Происшествия
На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник
Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Обновлено в 05:47
Интернет
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
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Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
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Обновлено в 08:57
Культура
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Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Британии
Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила канцелярия правительства.
Обновлено вчера в 16:38
Игры
В Steam и GOG появилась оригинальная Star Wars: Battlefront
Disney неожиданно вернула в продажу самую первую часть Star Wars: Battlefront, которая вышла в далёком 2004 году.
Обновлено в 05:51
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 07:26
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург
В пятницу, 3 мая, в Петербурге пойдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.
Обновлено в 08:22
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение по ветру
В Татарстане в четверг 2 мая объявили штормовое предупреждение по ветру — в ближайшие 1 − 3 часа ожидается очень сильный южный ветер порывами 20 − 25 м / с. Предупреждение распространяется на 2 мая и ночь пятницы 3 мая, сообщает МЧС Татарстана.
Обновлено в 04:51
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Хоккей
«Витязь» подписал контракт с Вилле Лаюненом
Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с защитником Вилле Лаюненом, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 07:39
Футбол
Ван-Биссака: «Я останусь в „Кристал Пэлас“ и на следующий сезон»
Слухи просто показывают, что мои выступления не остаются незамеченными. Но сейчас я игрок "Кристал Пэлас".
Обновлено в 07:39
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01