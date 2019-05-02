Политика

В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»РБК 06:58

Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
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В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

РБК06:58

Штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента

Комсомольская правда06:26

В штабе Зеленского пообещали «интересную» инаугурацию с «фишечками»

Известия04:33

Штаб Зеленского обещает провести инаугурацию с «фишечками»

Life.ru05:12

Зеленский пообещал необычную инаугурацию с «фишечками»

Московский Комсомолец04:48

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

RT на русском05:29

Инаугурация Зеленского будет с «фишечками»

Газета.Ru04:28
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Политика

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Авто

Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика

Видео гоночного грузовика знаменитого американского пилота и каскадёра Майка Райана появилось на YouTube-канале Hoonigan Daily Transmission.
Обновлено в 05:21
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Происшествия

На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник

Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Обновлено в 05:47
Интернет

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Культура

Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе

Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения

Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Политика

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Британии

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила канцелярия правительства.
Обновлено вчера в 16:38
Игры

В Steam и GOG появилась оригинальная Star Wars: Battlefront

Disney неожиданно вернула в продажу самую первую часть Star Wars: Battlefront, которая вышла в далёком 2004 году.
Обновлено в 05:51
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 07:26
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено вчера в 07:19
Общество

Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург

В пятницу, 3 мая, в Петербурге пойдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.
Обновлено в 08:22
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение по ветру

В Татарстане в четверг 2 мая объявили штормовое предупреждение по ветру — в ближайшие 1 − 3 часа ожидается очень сильный южный ветер порывами 20 − 25 м / с. Предупреждение распространяется на 2 мая и ночь пятницы 3 мая, сообщает МЧС Татарстана.
Обновлено в 04:51
Здоровье

Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Хоккей

«Витязь» подписал контракт с Вилле Лаюненом

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с защитником Вилле Лаюненом, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 07:39
Футбол

Ван-Биссака: «Я останусь в „Кристал Пэлас“ и на следующий сезон»

Слухи просто показывают, что мои выступления не остаются незамеченными. Но сейчас я игрок "Кристал Пэлас".
Обновлено в 07:39
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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