В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»РБК 06:58

Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.

В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

Авто Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика Видео гоночного грузовика знаменитого американского пилота и каскадёра Майка Райана появилось на YouTube-канале Hoonigan Daily Transmission.

Политика Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.

Политика В Белоруссию поступила чистая российская нефть По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.

Происшествия На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

Интернет Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Общество Названы города России, в которых живут самые счастливые люди Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Происшествия В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.

Культура Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.

Шоу-бизнес Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.

Общество Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.

Политика Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.

Политика Мэй отправила в отставку министра обороны Британии Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила канцелярия правительства.

Игры В Steam и GOG появилась оригинальная Star Wars: Battlefront Disney неожиданно вернула в продажу самую первую часть Star Wars: Battlefront, которая вышла в далёком 2004 году.

Политика Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Культура Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Авто Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.

Общество Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург В пятницу, 3 мая, в Петербурге пойдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.

Общество В Татарстане объявили штормовое предупреждение по ветру В Татарстане в четверг 2 мая объявили штормовое предупреждение по ветру — в ближайшие 1 − 3 часа ожидается очень сильный южный ветер порывами 20 − 25 м / с. Предупреждение распространяется на 2 мая и ночь пятницы 3 мая, сообщает МЧС Татарстана.

Здоровье Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Хоккей «Витязь» подписал контракт с Вилле Лаюненом Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с защитником Вилле Лаюненом, информирует официальный сайт команды.