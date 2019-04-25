В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли УкраиныRT на русском 01:32

Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском». Он добавил, что при новом президенте Крым и Донбасс будут считаться украинскими. Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.

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