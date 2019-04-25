Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли УкраиныRT на русском 01:32
Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском». Он добавил, что при новом президенте Крым и Донбасс будут считаться украинскими. Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
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Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию
Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Политика
Жители ДНР и ЛНР поддержали новый порядок получения гражданства России
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 08:41
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Наука
Нейросети смогли из сигналов мозга создать человеческую речь
Обновлено в 05:34
Политика
Верховный суд Украины отказался отменять постановление Рады о томосе
Верховный суд Украины закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной рады Украины «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине».
Обновлено в 09:04
Происшествия
При разборе заброшенной «Северной короны» произошел обвал
Днем 25 апреля на набережной реки Карповки при разборе заброшенной гостиницы «Северная Корона» произошел обвал конструкций.
Обновлено в 09:12
Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб.
Обновлено в 06:25
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Политика
Белоруссия частично возобновила экспорт топлива в Польшу и на Украину
"Белнефтехим" оценивает потери из-за ситуации с поставками некачественной нефти в 100 миллионов долларов Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:23
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 01:29
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Полковник ФСБ задержан по делу о взятках
Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Политика
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Музыка
Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери
Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
Обновлено в 09:03
Политика
Германия и Франция осудили решение России по паспортам для Донбасса
Германия и Франция осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.
Обновлено в 05:37
Финансы
Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей
Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение «Заводного апельсина»
В архиве Энтони Берджесса, автора культового романа-антиутопии «Заводной апельсин» нашли продолжение книги — 200-страничный сиквел романа под названием A Clockwork Condition («Заводное состояние»).
Обновлено в 08:16