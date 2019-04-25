Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли УкраиныRT на русском 01:32
Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском». Он добавил, что при новом президенте Крым и Донбасс будут считаться украинскими. Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
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Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
На станции метро «Фрунзенская» погибла 16-летняя девушка
Несовершеннолетняя москвичка упала под поезд на станции метро «Фрунзенская», девушка погибла, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:37
Политика
Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки
После распада Советского Союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Политика
Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры во Владивостоке
Встреча лидеров России и КНДР прошла в четверг, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке.
Обновлено в 04:10
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 04:09
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Группа «Любэ» выпустила клип на песню про Крымский мост
Российская музыкальная группа «Любэ» выпустила песню «По мосту» и видеоклип к ней, посвященные Крымскому мосту.
Обновлено в 04:36
Политика
Глава ДНР поблагодарил Путина за упрощение выдачи российских паспортов
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым
Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".
Обновлено в 03:00
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Авто
Volkswagen под брендом Jetta выпустит перелицованный SEAT Ateca
Совсем недавно был анонсирован новый бренд от Volkswagen, который получил имя Jetta и нацелится на самый доступный сегмент китайского рынка.
Обновлено вчера в 06:27
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Общество
Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян
Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Венесуэла намерена продолжить сотрудничество с Россией в сфере ВТС
Венесуэла продолжит сотрудничество с РФ в сфере ВТС, заявил журналистам старший генерал, генеральный секретарь совета обороны нации Венесуэлы Паскуалиано Ангиолилло Фернандес.
Обновлено в 04:48
Авто
Опубликованы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Обновлено в 01:18
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
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Культура
Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
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Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Музыка
Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Обновлено вчера в 13:38
Единоборства
Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46