Политика

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли УкраиныRT на русском 01:32

Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском». Он добавил, что при новом президенте Крым и Донбасс будут считаться украинскими. Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
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В окружении Зеленского пообещали «не раздавать» земли Украины

URA.Ru00:53

В штабе Зеленского назвали две «красные черты» для нового президента

РБК02:31

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

RT на русском01:32

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

Газета.Ru04:14

Стало известно, чего не случится в президентский срок Зеленского

ФАНвчера в 23:33

Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан Украины

Известиявчера в 22:59

В штабе Зеленского рассказали, чего никогда не произойдет при его власти

РИА Новостивчера в 21:05
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

На станции метро «Фрунзенская» погибла 16-летняя девушка

Несовершеннолетняя москвичка упала под поезд на станции метро «Фрунзенская», девушка погибла, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:37
Политика

Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки

После распада Советского Союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Политика

Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры во Владивостоке

Встреча лидеров России и КНДР прошла в четверг, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке.
Обновлено в 04:10
Авто

Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

Обновлено в 04:09
Музыка

Группа «Любэ» выпустила клип на песню про Крымский мост

Российская музыкальная группа «Любэ» выпустила песню «По мосту» и видеоклип к ней, посвященные Крымскому мосту.
Обновлено в 04:36
Политика

Глава ДНР поблагодарил Путина за упрощение выдачи российских паспортов

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 03:35
Политика

Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым

Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".
Обновлено в 03:00
Политика

Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране

Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Авто

Volkswagen под брендом Jetta выпустит перелицованный SEAT Ateca

Совсем недавно был анонсирован новый бренд от Volkswagen, который получил имя Jetta и нацелится на самый доступный сегмент китайского рынка.
Обновлено вчера в 06:27
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково

В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Общество

Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян

Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Венесуэла намерена продолжить сотрудничество с Россией в сфере ВТС

Венесуэла продолжит сотрудничество с РФ в сфере ВТС, заявил журналистам старший генерал, генеральный секретарь совета обороны нации Венесуэлы Паскуалиано Ангиолилло Фернандес.
Обновлено в 04:48
Авто

Опубликованы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»

Обновлено в 01:18
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Культура

Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Магаданской области в ДТП погибли три человека

ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено вчера в 16:57
Музыка

Соседов возмущен предложением почтить память Началовой

На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
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Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Обновлено вчера в 13:38
Единоборства

Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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