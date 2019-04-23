В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в ДонбассеRT на русском 00:56

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе. Об этом сообщил порталу «Обозреватель» член его команды Иван Апаршин.

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

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