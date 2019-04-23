Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в ДонбассеRT на русском 00:56
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе. Об этом сообщил порталу «Обозреватель» член его команды Иван Апаршин.
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Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
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В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
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Специалисты Роспотребнадзора проверили, насколько безопасен творог, который продается в магазинах под тремя популярными марками.
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Внеплановый рейс прибыл из КНДР во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына
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Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники
«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено вчера в 11:52
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Audi снижает темпы сборки нового электрокара e-tron
Компания Audi существенно сократила планы по объему выпуска электрического кроссовера e-tron на своем предприятии в Бельгии в связи с нехваткой комплектов аккумуляторов, которые поставляет фирма LG из Венгрии.
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Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Амурский тигр и леопард впервые сфотографировались во Владивостоке
Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Обновлено в 01:02
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено 21 апреля в 18:43
Гаджеты
Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой
Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
В штабе Зеленского рассказали о том, как будут бороться с коррупцией
В штабе Владимира Зеленского рассказали, что в качестве основных мер рассматривают планы отменить депутатскую неприкосновенность, «перезапустить» антикоррупционные органы и снизить давление на бизнес.
Обновлено в 01:16
Политика
Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
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