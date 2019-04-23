Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в ДонбассеРИА Новости вчера в 23:38
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин. По словам сторонника Зеленского, такие шаги предусмотрены в программе новой украинской власти в сфере национальной безопасности и обороны.
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Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Обновлено в 02:29
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Общество
В Подмосковье начнут строить 50 новых школ
Обновлено в 04:16
Происшествия
Девушка погибла в ДТП с трамваем на проспекте Буденного
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%
Более подробная информация о рынке автокредитования в России по итогам 1 квартала 2019 года содержится в специально подготовленном пресс-релизе.
Обновлено в 04:06
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 03:45
Политика
Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку
Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:01
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости
Телеведущая предстала перед своими многочисленными фанатами в совершенно новом образе, приятно удивив всех почитателей ее таланта.
Обновлено в 03:50
Технологии
Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы
Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro осуществляет отправку запросов, а возможно, и данных, на китайские правительственные серверы.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине
Фрагмент передачи был опубликован на сайте "Познер.Online". По его словам, в этой стране действительно есть демократия.
Обновлено в 03:01
Общество
Крымский энергомост отключили — временно
Энергомост Кубань — Крым отключили для испытаний возможностей внутренней энергосистемы крымского полуострова.
Обновлено в 03:53
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Футбол
Экс-игрок «Ювентуса» считает присутствие Роналду вредящим команде
Экс-хавбек туринского "Ювентуса" Марко Тарделли уверен, что форвард "бьянконери" Криштиану Роналду негативно влияет на команду, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:21
Общество
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Авто
Great Wall покажет премиальный кроссовер Haval F5
Китайская компания Haval в ближайшее время представит премиальную модификацию новейшего кроссовера Haval F5.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.
Обновлено в 02:28
Авто
Tesla собирается запустить беспилотное такси
Компания Tesla собирается запустить в Америке к 2020 году службу беспилотного такси.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Общество
Омская прокуратура требует уменьшить норматив на мусор
Обновлено в 03:40