Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в ДонбассеРИА Новости вчера в 23:38

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин. По словам сторонника Зеленского, такие шаги предусмотрены в программе новой украинской власти в сфере национальной безопасности и обороны.
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В штабе Зеленского раскроют «правду» о войне в Донбассе

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Соратник Зеленского дал обещание наказать виновных в конфликте в Донбассе

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В команде Зеленского пообещали наказать виновных в сдаче Крыма

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В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
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Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Великий герцог Люксембурга Жан умер

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Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro осуществляет отправку запросов, а возможно, и данных, на китайские правительственные серверы.
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Энергомост Кубань — Крым отключили для испытаний возможностей внутренней энергосистемы крымского полуострова.
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Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов

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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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