Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в ДонбассеRT на русском 00:56
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе. Об этом сообщил порталу «Обозреватель» член его команды Иван Апаршин.
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Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток для подготовки к саммиту
Сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон прибыла во Владивосток, сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:42
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Транспорт
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В связи со взрывами на Шри-Ланке задержаны 40 человек
Число подозреваемых, задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке, достигло 40.
Обновлено в 01:46
Политика
Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено вчера в 20:52
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Религия
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви
У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено 21 апреля в 18:43
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице
Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков объяснил в интервью телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Умер глава монархического дома Люксембурга великий герцог Жан
Глава монархического дома Люксембурга великий герцог Жан скончался в возрасте 98 лет.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы
С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Авто
Tesla запустит сервис беспилотных такси в 2020 году
Двадцать второго апреля прошла выставка Autonomy Investor Day, на которой Илон Маск поделился подробностями о планах Tesla по запуску сервиса беспилотных такси.
Обновлено в 01:20
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально теплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Экономика
Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Уральских подростков осудили за убийство инвалида
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу
Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти»
Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Появился новый трейлер сиквела «Детектива Пикачу»
Выход "Детектива Пикачу" в широкий прокат в России запланирован на 16 мая 2019 года Ранее сообщалось, что стал известен сценарист сиквела "Детектива Пикачу".
Обновлено в 02:28
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03