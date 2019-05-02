В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»RT на русском 05:29

Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

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