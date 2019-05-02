Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»RT на русском 05:29
Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.
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Штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента
Комсомольская правда06:26
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