Политика

У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»Ридус 05:12

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обещают устроить такую церемонию инаугурации, какой Украина еще не видела. Дата вступления нового главы государства в должность еще неизвестна, но подготовка идет вовсю. По закону, президент должен принести присягу не позднее 3 июня.
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В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации

RT на русском11:17

В штабе Зеленского пообещали провести интересную инаугурацию с «фишечками»

ТАСС06:59

В штабе Зеленского пообещали «интересную» инаугурацию с «фишечками»

Известия04:33

Штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента

Комсомольская правда06:26

Зеленский пообещал необычную инаугурацию с «фишечками»

Московский Комсомолец04:48

В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

РБК06:58

Инаугурация Зеленского будет с «фишечками»

Газета.Ru04:28
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
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Украинский политик
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