У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»Ридус 05:12

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обещают устроить такую церемонию инаугурации, какой Украина еще не видела. Дата вступления нового главы государства в должность еще неизвестна, но подготовка идет вовсю. По закону, президент должен принести присягу не позднее 3 июня.

У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

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