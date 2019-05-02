Политика
У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»Ридус 05:12
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обещают устроить такую церемонию инаугурации, какой Украина еще не видела. Дата вступления нового главы государства в должность еще неизвестна, но подготовка идет вовсю. По закону, президент должен принести присягу не позднее 3 июня.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента
Комсомольская правда06:26
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
Обновлено вчера в 03:55
Армия и оружие
Против создания ядерного оружия Украиной выступил соратник Зеленского
Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинским властям не следует создавать ядерное оружие.
Обновлено в 12:16
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Общество
Националисты устроили марш по улицам Одессы
Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Более 130 военных США прибыли на Украину для тренировки ВСУ
На Украину прибыли более 130 американских военнослужащих, чтобы тренировать подразделения украинских вооруженных сил (ВСУ) согласно стандартам НАТО.
Обновлено в 13:20
Политика
Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Политика
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
Обновлено в 15:03
Общество
В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл
Известно, что в скором времени на свет появится долгожданный малыш Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 15:00
Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Четверо российских офицера убиты в Сирии в результате атаки боевиков
Как сообщают пользователи социальных сетей, сегодня днём на территории Сирии были убиты четверо российских офицеров.
Обновлено вчера в 17:23
Спорт
«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала
Обновлено в 13:19
Политика
Экс-министр обороны Украины: Россия заочно арестовала меня и объявила в международный розыск
Выдвигавшийся в президенты Украины экс-министр обороны Анатолий Гриценко сегодня заявил, что российский суд заочно арестовал его, а Следком РФ объявил в международный розыск.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Политика
Путин подписал закон об изоляции Рунета
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Спорт
Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру
В 2018 году спортсменка выиграла золото Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире, завоевала бронзу в личных соревнованиях, а также стала победительницей чемпионата мира.
Обновлено в 14:27
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено вчера в 16:51
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23