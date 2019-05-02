Политика

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»RT на русском 05:29

Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.
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В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

RT на русском05:29

Штаб Зеленского обещает провести инаугурацию с «фишечками»

Life.ru05:12

Инаугурация Зеленского будет с «фишечками»

Газета.Ru04:28

Зеленский пообещал необычную инаугурацию с «фишечками»

Московский Комсомолец04:48

В штабе Зеленского пообещали «интересную» инаугурацию с «фишечками»

Известия04:33

Штаб Зеленского рассказал о подготовке необычной инаугурации

News.ru05:07

В штабе Зеленского пообещали «фишечку» на инаугурацию

Взгляд.ру04:17
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Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 01:55
Здоровье

Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей

Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Кино

Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»

Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Русская школа имени Пушкина загорелась в Сухуме

В русской школе № 2 имени А.С. Пушкина в Сухуме произошел пожар. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии 2 мая.
Обновлено в 02:11
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Обновлено в 04:32
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

В Пентагоне обосновали новое ядерное оружие сдерживанием России

Обновлено в 03:07
Энергетика

Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+

Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Футбол

Моуринью высказался об инфаркте Касильяса

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью прокомментировал новость об инфаркте голкипера «Порту» испанца Икера Касильяса.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна с Еленой Степаненко

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:44
Экономика

Регионы получат 2 млрд рублей на повышение производительности труда

Правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей 36 регионам для того, чтобы повысить производительность труда.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A

ВВС США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A. Сообщение об этом появилось на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено вчера в 17:32
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Политика

Михаила Бабича отстранят от должности посла России в Белоруссии

В Госдуме сообщили, что окончательная кандидатура на пост посла России в Белоруссии будет определена 13 мая.
Обновлено 30 апреля в 14:27
Политика

Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе

Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Джуд Лоу женился во второй раз

Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.
Обновлено в 05:07
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе

«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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