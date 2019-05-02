Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»RT на русском 05:29
Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Здоровье
Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей
Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Кино
Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»
Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Русская школа имени Пушкина загорелась в Сухуме
В русской школе № 2 имени А.С. Пушкина в Сухуме произошел пожар. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии 2 мая.
Обновлено в 02:11
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Энергетика
Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+
Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Футбол
Моуринью высказался об инфаркте Касильяса
Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью прокомментировал новость об инфаркте голкипера «Порту» испанца Икера Касильяса.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна с Еленой Степаненко
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:44
Экономика
Регионы получат 2 млрд рублей на повышение производительности труда
Правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей 36 регионам для того, чтобы повысить производительность труда.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A
ВВС США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A. Сообщение об этом появилось на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено вчера в 17:32
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Политика
Михаила Бабича отстранят от должности посла России в Белоруссии
В Госдуме сообщили, что окончательная кандидатура на пост посла России в Белоруссии будет определена 13 мая.
Обновлено 30 апреля в 14:27
Политика
Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США
Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе
Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Джуд Лоу женился во второй раз
Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе
«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58