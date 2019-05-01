В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в КрымуВести.Ru 09:37

Ранее сообщалось, что Зеленская купила пентхаус в Ялте у бизнесмена Александра Буряка по цене вдвое ниже рыночной. В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

Музыка Пригожин призвал «убрать руки от Алсу» По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.

Шоу-бизнес Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.

Игры С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.

Политика Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.

Армия и оружие США впервые использовали истребители F-35A в бою ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.

Экономика Путин подписал закон об ипотечных каникулах Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Игры Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.

Общество Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.

Происшествия В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.

Политика Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.

Политика Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.

Музыка Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением» В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.

Армия и оружие ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.

Общество В Магадане выявили 12 билбордов не соответствующих требованиям Мэру города специалисты доложили о ходе работ по устранению несанкционированных, сломанных рекламных конструкций с фасадов МКД.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.

Политика Первомай шагает по улицам Калининграда Непривычно пустынным выглядел сегодня, 1 мая, в утренние часы участок проспекта Ленина от гостиницы Калининград до площади Победы.

Политика Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».

Армия и оружие Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.