Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в КрымуВести.Ru 09:37
Ранее сообщалось, что Зеленская купила пентхаус в Ялте у бизнесмена Александра Буряка по цене вдвое ниже рыночной. В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Футбол
«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»
Обновлено в 17:00
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Игры
С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen
С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.
Обновлено в 03:37
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:32
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Политика
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено в 09:45
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Игры
Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus
Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Общество
Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Происшествия
В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности
В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Политика
Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
В Магадане выявили 12 билбордов не соответствующих требованиям
Мэру города специалисты доложили о ходе работ по устранению несанкционированных, сломанных рекламных конструкций с фасадов МКД.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Политика
Первомай шагает по улицам Калининграда
Непривычно пустынным выглядел сегодня, 1 мая, в утренние часы участок проспекта Ленина от гостиницы Калининград до площади Победы.
Обновлено в 05:44
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Обновлено в 05:15
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка
Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Космос
Сотрудник «Lockheed Martin» Бойд Бушман показал журналистам фото пришельца из «Зоны 51»
Бойд Бушман показал фото пришельца, подчеркнув, что внеземные существа не являются выдумкой уфологов.
Обновлено в 06:50
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24