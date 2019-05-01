Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в КрымуВести.Ru 09:37
Ранее сообщалось, что Зеленская купила пентхаус в Ялте у бизнесмена Александра Буряка по цене вдвое ниже рыночной. В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Хоккей
«Ак Барс» подпишет новый контракт с Ткачевым
Казанский "Ак Барс" подтвердил информацию о подписании нового контракта с Владимиром Ткачевым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Транспорт
70 московских светофоров перенастроят в пользу пешеходов
Обновлено в 11:17
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 13:55
Футбол
Бизнесмен Рэтклифф собирается купить «Челси» у Абрамовича
Британский бизнесмен Джим Рэтклифф изучает возможность приобретения английского футбольного клуба «Челси» у российского олигарха Романа Абрамовича.
Обновлено в 15:06
Наука
В речной фауне Великобритании обнаружили следы кокаина
Учёные обнаружили, что кокаин присутствует в 100 процентах протестированных образцах пресноводных креветок, а также обнаружили следы кетамина, пестицидов и других химических веществ.
Обновлено в 06:48
Общество
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Во дворе на Светлановском иномарка сбила 12-летнего мальчика
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 1 мая в 17:00 у дома № 36/3 по Светлановскому проспекту автомобиль марки 35-летний водитель автомобиля марки Opel Astra наехал на внутридворовой территории на 12-летнего мальчика.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Первомай в Санкт-Петербурге оказался не мирным
На шествии задержали более 60 человек На согласованном комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга первомайском марше сотрудники полиции и ОМОН задержали 68 человек.
Обновлено в 13:13
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
Обновлено в 04:22
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии
Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото
Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Общество
В Новосибирске начинается «Монстрация»
В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой
Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин даст в Брянске большой юмористический концерт
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» вошел в десятку лучших в истории
Обновлено в 02:45
Общество
Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 09:25