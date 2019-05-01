Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в КрымуВести.Ru 09:37
Ранее сообщалось, что Зеленская купила пентхаус в Ялте у бизнесмена Александра Буряка по цене вдвое ниже рыночной. В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:46, Ашберн
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера
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Происшествия
На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Анна Семенович и Анастасия Макеева подрались из-за наряда
Обновлено в 16:00
Футбол
Анчелотти – Касильясу: «Мы с тобой, капитан»
Анчелотти с 2013 по 2015 год возглавлял «Реал», в котором в это время выступал Икер Касильяс. Касильяс перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли за мальчика
С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года.
Обновлено в 17:00
Кино
Вышел дебютный трейлер экранизации «Соника» с Джимом Керри
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк
Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года
Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Демонстранты атаковали школу в Париже
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка
30-летняя актриса, которую прославили роли в популярных сериалах канала ТНТ, ждет ребенка.
Обновлено в 09:00
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии
Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30
Энергетика
Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу
Недостижимый ноль Санкционная политика США против Ирана, четвертого по объемам добычи нефти в ОПЕК, стала самым заметным фактором волатильности цен на нефтяном рынке в 2018 году.
Обновлено в 17:12
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим
Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Футбол
Жена Касильяса — об инфаркте супруга: «Икер отделался лишь испугом»
Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса Сара Карбонеро опубликовала в инстаграме фотографию с мужем.
Обновлено в 16:25
Автоспорт
Квят: нужно сохранять позитивный настрой, и наше время придёт
Напомним, в квалификации Гран-при Азербайджана Даниил Квят показал шестой результат. Гонка у россиянина не сложилась с первых кругов.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны
Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.
Обновлено в 16:16
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Suomen Kuvalehti (Финляндия): неважная доля у бедных (Suomen Kuvalehti)
Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
Обновлено в 17:40