В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в КрымуВести.Ru 09:37

Ранее сообщалось, что Зеленская купила пентхаус в Ялте у бизнесмена Александра Буряка по цене вдвое ниже рыночной. В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

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