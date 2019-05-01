Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в КрымуВести.Ru 09:37

Ранее сообщалось, что Зеленская купила пентхаус в Ялте у бизнесмена Александра Буряка по цене вдвое ниже рыночной. В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
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Штаб Зеленского заявил о рыночной цене квартиры его жены в Крыму

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Штаб Зеленского назвал законным приобретение его женой недвижимости в Крыму

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Штаб Зеленского раскритиковал расследование о квартире его жены в Крыму

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В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

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В штабе Зеленского опровергли сообщения о недвижимости его жены в Крыму

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Штаб Зеленского опроверг данные о покупке его женой пентхауса по заниженной стоимости

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Актриса сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка

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Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
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Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу

Недостижимый ноль Санкционная политика США против Ирана, четвертого по объемам добычи нефти в ОПЕК, стала самым заметным фактором волатильности цен на нефтяном рынке в 2018 году.
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Жена Касильяса — об инфаркте супруга: «Икер отделался лишь испугом»

Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса Сара Карбонеро опубликовала в инстаграме фотографию с мужем.
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Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
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Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
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Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.
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Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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