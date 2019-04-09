Политика
В штабе Зеленского ответили на призыв Порошенко повторно сдать анализыRT на русском 02:39
В штабе кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского прокомментировали призыв действующего главы государства Петра Порошенко повторно сдать анализы на наркотики.
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Политика
Путин проведет несколько встреч на Международном арктическом форуме
Президент Владимир Путин проведет несколько встреч на Международном акртическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:16
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Транспорт
«Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам
Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC с СЖО
Чтобы хоть как-то уравнять шансы, некоторые компании выпускают очень крутые проекты, которые могут адекватно аргументировать, почему цена такая большая.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В администрации Сочи прошли выемки документов
Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Двое руководящих сотрудников ФНС в Петербурге ответят за взятки
Как сообщили 9 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемые в 2018 году потребовали у представителя коммерческой структуры взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Обновлено в 03:25
Авто
Кроссовер JAC S3 получил дизайн в стиле нового Hyundai Santa Fe 2019
В движение новый JAC S3 приводится 1,5-литровым 116-сильным атмосферным агрегатом, работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором CVT.
Обновлено в 02:31
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают инвестиции в биткойн невыгодными
Большинство россиян считают вложения в биткойн невыгодной инвестицией.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
РБК: МТС хочет купить онлайн-кинотеатр ivi.ru
МТС ведет переговоры о покупке 100% онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Хавбек «Челси» арестован за езду в нетрезвом виде
Хавбек "Челси" Дэнни Дринкуотер задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.
Обновлено в 03:02
Общество
Снег с улиц Челябинска складировали на берегу озера
В Челябинске снег, вывезенный с улиц мегаполиса, складировали на берегу Первого озера.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС
Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.
Обновлено в 03:50
Общество
Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде
Меру пресечения режиссеру изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде. Режиссер находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 05:03
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено вчера в 01:48
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Челси — Вест Хэм 2:0
«Челси», набрав 66 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
Китайский автогигант Great Wall определился с датой старта продаж нового купе-кроссовера Haval F7x.
Обновлено вчера в 15:10
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:48
Авто
Новая версия хэтчбека Tata Tiago готовится выйти на рынок
Новая версия индийского бюджетного хэтчбека Tata Tiago скоро поступит в продажу.
Обновлено в 01:06