Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления ЯнуковичаРБК 05:50
«На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников», — сказал «Интерфакс-Украине» спикер штаба Дмитрий Разумков. «Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — заверил он.
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Происшествия
Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции
Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях Коломбо, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто
Представлен первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco
Первый в мире Ford Bronco с электрической установкой в салоне получил элементы отделки из натурального дерева, кузовные панели машины сделаны из карбона, а рама методом газовольфрамовой дуговой сварки.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана
«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в результате терактов на Шри-Ланке
Самый богатый человек Дании Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке.
Обновлено в 05:34
Футбол
Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ
Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Поставьте свечку за деда: мануальный терапевт удивил пациента своим подходом к лечению
Специалист списал все проблемы на проступки предков, посоветовал сходить поставить свечку в храм и назначил лечение «Гербалайфом».
Обновлено в 03:44
Общество
Крупнейший ТЦ «Лапландия» в Кемерове закрывают судебные приставы
Судебные приставы по решению арбитражного суда Кемеровской области закрывают крупнейший в Кемерово торговый центр "Лапландия", сообщили в кемеровском управлении ФССП.
Обновлено в 05:00
Авто
Объявлены российские цены на новый Kia Soul
В базовую комплектацию Soul входят ассистент экстренного торможения и старта на подъёме, шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, электропривод и обогрев зеркал и система Flex Steer, при помощи которой можно менять усилие на руле.
Обновлено в 06:54
Политика
Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян
Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.
Обновлено в 06:43
Политика
ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Игры
Озвучена дата релиза игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%
В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Политика
Меркель пригласила Зеленского в Берлин
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласила нанести визит в Берлин, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента
Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Столкновения жителей с полицией в Панкисском ущелье попали на видео
Youtube-канал Ruptly опубликовал видеозапись столкновения жителей Панкисского ущелья в Грузии с полицией, которые произошли во время протестов из-за строительства ГЭС.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Технологии
«Крымавтотранс» запустил сервис анонимных смс-отзывов
Ответ отправляется в зависимости от сути изложенного6 либо сразу, либо после сбора информации.
Обновлено в 06:04
Политика
Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»
«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес».
Обновлено в 06:35
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Два «надгробия» Путину появились в Екатеринбурге
Активисты «Бессрочного протеста» в Екатеринбурге установили два надгробия с фотографиями президента России Владимира Путина, об этом сообщили на странице «бессрочки» «ВКонтакте».
Обновлено в 03:57