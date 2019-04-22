Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления ЯнуковичаРБК 05:50

«На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников», — сказал «Интерфакс-Украине» спикер штаба Дмитрий Разумков. «Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — заверил он.
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В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

РБК05:50

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича. «Как-нибудь обойдёмся»

URA.Ru05:25

Блогеры бурно отреагировали на победу Зеленского

Взгляд.ру04:06

Штаб Зеленского не принял поздравления Януковича

News.ru05:09

Штаб Зеленского не принял поздравления Януковича, заявив, что обойдется без них

Росбалт04:31

Штаб Зеленского холодно ответил на поздравления Януковича

Телеканал 360°05:13

Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича

Московский Комсомолец04:05
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Происшествия

Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции

Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях Коломбо, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто

Представлен первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco

Первый в мире Ford Bronco с электрической установкой в салоне получил элементы отделки из натурального дерева, кузовные панели машины сделаны из карбона, а рама методом газовольфрамовой дуговой сварки.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в результате терактов на Шри-Ланке

Самый богатый человек Дании Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке.
Обновлено в 05:34
Футбол

Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ

Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42
Общество

В Выборге выставлена на продажу квартира в средневековой крепости

Обновлено в 06:40
Здоровье

Поставьте свечку за деда: мануальный терапевт удивил пациента своим подходом к лечению

Специалист списал все проблемы на проступки предков, посоветовал сходить поставить свечку в храм и назначил лечение «Гербалайфом».
Обновлено в 03:44
Общество

Крупнейший ТЦ «Лапландия» в Кемерове закрывают судебные приставы

Судебные приставы по решению арбитражного суда Кемеровской области закрывают крупнейший в Кемерово торговый центр "Лапландия", сообщили в кемеровском управлении ФССП.
Обновлено в 05:00
Авто

Объявлены российские цены на новый Kia Soul

В базовую комплектацию Soul входят ассистент экстренного торможения и старта на подъёме, шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, электропривод и обогрев зеркал и система Flex Steer, при помощи которой можно менять усилие на руле.
Обновлено в 06:54
Политика

Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян

Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Политика

ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина

Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Игры

Озвучена дата релиза игры Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Политика

Меркель пригласила Зеленского в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласила нанести визит в Берлин, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Хоккей

Первый пошёл: форвард «Авангарда» Максим Тальбо покидает Россию

Обновлено в 05:42
Политика

Зеленский назвал задачу №1 на посту президента

Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Столкновения жителей с полицией в Панкисском ущелье попали на видео

Youtube-канал Ruptly опубликовал видеозапись столкновения жителей Панкисского ущелья в Грузии с полицией, которые произошли во время протестов из-за строительства ГЭС.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Технологии

«Крымавтотранс» запустил сервис анонимных смс-отзывов

Ответ отправляется в зависимости от сути изложенного6 либо сразу, либо после сбора информации.
Обновлено в 06:04
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес».
Обновлено в 06:35
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Два «надгробия» Путину появились в Екатеринбурге

Активисты «Бессрочного протеста» в Екатеринбурге установили два надгробия с фотографиями президента России Владимира Путина, об этом сообщили на странице «бессрочки» «ВКонтакте».
Обновлено в 03:57
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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