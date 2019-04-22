Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравление ЯнуковичаНациональная служба новостей 08:55
В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
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Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
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Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Недвижимость
В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть
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Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
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Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
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Политика
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Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
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Наука
Картинка в руках обманула камеры видеонаблюдения
Нейросетевые алгоритмы обнаружения человека в кадре, применяемые в системах видеонаблюдения, можно обмануть с помощью картонного листа с распечатанным изображением, показали бельгийские исследователи.
Обновлено в 07:21
Политика
Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского
Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
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Теннис
Мария Шарапова сообщила, что не беременна
Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Политика
Команда Зеленского готовит восемь законопроектов для внесения в Раду
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:20
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Экономика
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Общество
«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе
Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Технологии
Исследование: малому бизнесу не хватает знаний для роста в цифровом пространстве
Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) не хватает знаний об инструментах продвижения бизнеса в цифровом пространстве.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Западная коалиция готовит боевиков для захвата новых районов в Сирии
Боевики из оппозиционной группировки «Джейш Магавир ат-Таура», которых поддерживает международная коалиция во главе с США, готовятся к захвату новых районов на востоке Сирии.
Обновлено в 07:51
Авто
Продажи люксовых автомобилей резко упали в России
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Нижегородской области загорелись 17 дачных домов
Семнадцать дачных домов загорелись в двух садовых товариществах в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:40
Игры
Игровые СМИ уже тестируют Days Gone: выявлены первые баги
Обновлено в 02:36