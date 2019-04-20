В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНРРИА Новости 04:38

Слово "повстанцы" вызвало у Порошенко возмущение, так как действующие власти считают ополченцев ЛНР и ДНР террористами. Разумков пояснил, что Зеленский задавал вопросы, поступившие от жителей Украины, а цензурой штаб не занимался.

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР

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