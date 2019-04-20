Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНРРИА Новости 04:38
Слово "повстанцы" вызвало у Порошенко возмущение, так как действующие власти считают ополченцев ЛНР и ДНР террористами. Разумков пояснил, что Зеленский задавал вопросы, поступившие от жителей Украины, а цензурой штаб не занимался.
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Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
Обновлено вчера в 12:30
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Врачи назвали симптомы рака кишечника
Специалисты назвали симптомы рака кишечника.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Обновлено вчера в 10:19
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
Обновлено вчера в 01:38
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
Обновлено в 04:40
Наука
Ученые назвали оптимальное для тренировок время суток
Обновлено в 05:08
Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Морпех США назвал единственный способ победить Россию и Китай
Обновлено 18 апреля в 14:11
Шоу-бизнес
Дочь Юрия Яковлева не смогла простить покинувшего семью отца
Обновлено вчера в 18:00
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Авто
Кроссовер от Geely привезут в Россию. Почти BMW X4
Новый купе-кроссовер Geely FY11, который уже в мае поступит на китайский рынок, в 2020 году приедет в Россию.
Обновлено 18 апреля в 06:03
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Шоу-бизнес
Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы
После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Политика
В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко
Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24