Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНРРИА Новости 04:38

Слово "повстанцы" вызвало у Порошенко возмущение, так как действующие власти считают ополченцев ЛНР и ДНР террористами. Разумков пояснил, что Зеленский задавал вопросы, поступившие от жителей Украины, а цензурой штаб не занимался.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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